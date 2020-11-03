Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник осудила обстрелы районов проживания мирного населения в Нагорном Карабахе и указала на то, что такие нападения могут быть расценены как военные преступления.

"Атаки, которые совершаются в нарушение принципов избирательности и принципов соразмерности, могут быть причислены к военным преступлениям", - говорится в заявлении Бачелет.

Она указала, что в ООН призывали стороны конфликта "принять все практически осуществимые меры, чтобы избежать или как минимум минимизировать потери человеческих жизней и разрушения гражданской инфраструктуры".

"Вместо этого дома разрушены, улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать и искать убежища в подвальных помещениях", - заявила Бачелет.

Кроме того, она выразила глубокую обеспокоенность в связи с распространенными видеозаписями, на которых азербайджанские военные казнят двух взятых в плен армянских солдат.

"Хотя в социальных сетях распространяется много фейковых снимков, тщательные расследования, проведенные журналистскими организациями, показали, что на этих видео, вероятно, запечатлены азербайджанские военные, произвольно казнившие двух взятых в плен армян в военной форме, и эта информация вызывает глубокую обеспокоенность", - отмечается в заявлении.