КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) в понедельник не вынесла решения по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Как сообщалось, КС 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Ранее в понедельник судья КС Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.