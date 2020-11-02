События

18:10 02.11.2020

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

1 мин читать
КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) в понедельник не вынесла решения по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Как сообщалось, КС 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Ранее в понедельник судья КС Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

Теги: #земля #конституционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 02.11.2020
Депутаты ожидают президента Украины на заседании фракции "Слуга народа"

Депутаты ожидают президента Украины на заседании фракции "Слуга народа"

18:52 02.11.2020
Посол Германии сомневается, что КС в своем решении учел конституционные положения о неизменности евроатлантического курса

Посол Германии сомневается, что КС в своем решении учел конституционные положения о неизменности евроатлантического курса

18:48 02.11.2020
Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

16:48 02.11.2020
Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

16:29 02.11.2020
КС опровергает информацию касательно отмены закона об украинском языке

КС опровергает информацию касательно отмены закона об украинском языке

16:18 02.11.2020
КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

15:42 02.11.2020
Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

15:28 02.11.2020
"Слуга народа" должна поддержать предложенный президентом вариант выхода из "шокирующей" ситуации, созданной КС – Корниенко

"Слуга народа" должна поддержать предложенный президентом вариант выхода из "шокирующей" ситуации, созданной КС – Корниенко

14:53 02.11.2020
Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

14:29 02.11.2020
Лидер БЮТ считает причиной кризиса вокруг Конституционного суда законы о рынке земли, игорном бизнесе и набсоветах

Лидер БЮТ считает причиной кризиса вокруг Конституционного суда законы о рынке земли, игорном бизнесе и набсоветах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Защита Порошенко намерена подать в суд на и.о. директора ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

На всех КПВВ планируют создать универсальные сервисные хабы - Минреинтеграции

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Защита Порошенко намерена подать в суд на и.о. директора ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА