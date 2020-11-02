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18:06 02.11.2020

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

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Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Полиция Киева задержала человека, который зашел в одно из заведений столицы по бульвару Леси Украинки в центре города и якобы угрожал взрывом.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, около часа назад в полицию поступило сообщение о том, что в одно из заведений на бульваре Леси Украинки зашёл мужчина с рюкзаком и угрожал персоналу и посетителям. На место выехала оперативно-следственная группа, взрывотехники и кинологи. После проверки информации правоохранители задержали человека, взрывоопасных предметов у него не было.

"Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат", - рассказал Крищенко.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, задержанный - уроженец Ивано-Франковской области 1987 г.р. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Сотрудники профильных служб продолжают на месте происшествия проверку наличия взрывчатых веществ.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Теги: #киев #угрозы #полиция
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