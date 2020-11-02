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15:12 02.11.2020

С начала года в Украине зафиксировано 184 нарушения свободы слова - ИМИ

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С начала 2020 года в Украине было зафиксировано 184 случая нарушения свободы слова, сообщила исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк,

"С начала года ситуация является достаточно сложной. Мы зафиксировали по состоянию на сейчас 184 нарушения свободы слова, которые произошли в Украине. И наихудшим месяцем стал октябрь, который только завершился. Только в октябре произошло 32 нарушения свободы слова. Понятно, что это было связано преимущественно с местными выборами", - сказала Романюк на онлайн-брифинге "Преследование журналистов в Украине: как положить конец?" в понедельник.

Однако, по ее словам, основным трендом этого года стала физическая агрессия против журналистов.

"Практически 80% всех нарушений свободы слова, которые мы фиксируем, это физическая агрессия: это либо толкают, либо выбивают камеры, у нас были и поломанные руки в этом году, и поломанные носы, и угрозы, и разные типы нанесения телесных повреждений, когда журналисту выкручивали руки", - отметила она.

Романюк добавила, что вторым трендом стала закрытость украинской власти, связанная, возможно, с карантином.

"К сожалению, карантин задал очень негативный тренд, поскольку под предлогом карантина сейчас не допускают журналистов на открытые заседания органов местной власти, которые происходят в регионах. Например, могут допустить одну-две избранных съемочных группы, других - не допускают. При этом, в этом регионе может не действовать соответствующее карантинное ограничение, то есть это выборочное ограничение и противозаконное, поскольку не опирается ни на одни законы или постановления Кабинета министров. То же мы наблюдаем, к сожалению, в судах", - подчеркнула она.

По мнению исполнительного директора ИМИ, третий тренд 2020 года связан с киберпреступностью.

"Поскольку все мы перешли в онлайн, конечно, возросло количество кибербуллинга, атак на журналистов", - указала она.

Теги: #ими #свобода_слова #украина
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