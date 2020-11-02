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12:58 02.11.2020

Минцифры запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан

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Минцифры запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан "Цифрограм".

Как сообщается на сайте Минцифры, тест поможет определить уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать.

Отмечается, что проверка базовых знаний и навыков по цифровой грамотности будет осуществляться в шести сферах: основы компьютерной грамотности; информационная и медиаграмотность, умение работать с данными; создание цифрового контента; коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе; безопасность в цифровом обществе; решение технических проблем, обучение на протяжении жизни в цифровом обществе.

"Цифрограм" предлагает дать ответ на 90 вопросов. Приблизительная продолжительность прохождения теста 30-40 минут.

Министерство также отмечает, что задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами. После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

Национальный тест на цифровую грамотность воплощен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Платформа "Дия. Цифрова освита" разработана при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge.

Теги: #минцифры #тест
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