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12:35 02.11.2020

Судья КС Слиденко: суд рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства, об отмене чего-либо речь не идет

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Судья КС Слиденко: суд рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства, об отмене чего-либо речь не идет

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко утверждает, что в понедельник в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Слиденко сказал, что ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей, и какие именно вопросы планировались к рассмотрению.

"Вопрос моей отставки и не должен был рассматриваться на собрании судей. Такие заявления рассматриваются в обычных слушаниях", - сказал судья КС.

Слиденко добавил, что не знает, когда именно этот вопрос будет включён в повестку дня.

Также судья КС обратил внимание на то, что включённое в повестку дня понедельника слушание по конституционному представлению о земле "сводится к толкованию земли как основного богатства". По его словам, толкование понятия "земля " как объекта права собственности не является ключевым в данном представлении.

Судья напомнил, что это представление уже давно находится на рассмотрении КС.

"Речь не идет об обмене чего-либо, речь идет о толковании норм Конституции", - пояснил Слиденко.

Теги: #земля #конституционный_суд
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