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12:06 02.11.2020

ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

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ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

Верховна Рада у четвер розгляне у першому читанні законопроект про державний бюджет України на 2021 рік, заявляє голова парламенту Дмитро Разумков.

"Цього тижня, наскільки я розумію, в четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я гадаю, що сьогодні буде комітет, і голова комітету зможе про це доповісти", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

Він зазначив, що комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проекту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проект постанови Верховної Ради.

Разумков повідомив, що цього тижня Верховна Рада також розгляне законопроект, пов'язаний із реформуванням судів, "так званий законопроект інвестнянь", питання антикорупційної стратегії та питання, пов'язане з парламентським контролем.

Теги: #бюджет #разумков #рада
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