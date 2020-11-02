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09:07 02.11.2020

Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 400тыс., 6 754 заболевших за сутки – СНБО

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Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 400тыс., 6 754 заболевших за сутки – СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 2 327 выздоровевших, умерли 69 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 1 ноября, было зафиксировано 7 959 новых случаев заболевания; 31 октября было зафиксировано рекордное количество – 8752 новых заболевших, 30 октября зафиксировано 8312 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 402 194 человек, 7 375человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 163 768 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 231 051человек, что на 4 358 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (817), Киеве (507), Львовской (464), Черновицкой (418) областях.

Теги: #снбо #коронавирус
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