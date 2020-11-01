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12:05 01.11.2020

В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

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В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

Медицинские службы Австралии впервые с 9 июня не зарегистрировали за истекшие сутки новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, заявил в воскресенье министр здравоохранения страны Грег Хант.

"Сегодня ноль случаев передачи (вируса - ИФ) - по всей Австралии. Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования", - написал он в твиттере.

"Спасибо всем вам, сотрудникам сферы общественного здравоохранения, и в первую очередь - народу Австралии", - добавил он.

Западные СМИ уточняют, что небольшое количество случаев заболевания еще фиксируется в карантинных учреждениях, где находятся прибывшие из-за границы жители Австралии. На данный момент в стране отмечаются менее 200 активных случаев заболевания.

Между тем, во втором по величине городе Австралии Мельбурне, где власти ранее вводили карантин, отменили распоряжение для жителей оставаться дома. Вновь открыты магазины, бары и рестораны.

В данный момент австралийские власти концентрируют усилия на возвращении домой австралийцев, застрявших из-за пандемии за границей, на воссоединении семей, разлученных эпидемией, и на восстановлении свободного перемещения внутри страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии диагностировали 27 595 случаев заражения коронавируса. 907 инфицированных скончались, а 25 336 человек выздоровели.

Теги: #коронавирус #австралия
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