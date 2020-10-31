На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

На белорусско-украинской границе 28 октября задержали четверых анархистов, сообщил корреспонденту "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района манёвренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", - рассказал Бычковский в субботу.

По его словам, у задержанных было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение. Среди этого две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца.

"В настоящее время совместной следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных", - отметил Бычковский.