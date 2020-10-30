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20:19 30.10.2020

КС не может принимать решения относительно самого себя - секретарь СНБО Данилов

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КС не может принимать решения относительно самого себя - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что Конституционный суд Украины не должен принимать решения относительно соответствия Конституции Украины законов, регулирующих подотчетность самих судей Конституционного суда.

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не могут это делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще, скажем так, выше Бога", - сказал Данилов в эфире "Радио Свобода".

Данилов также добавил, что его удивляет синхронность определенных событий, которые сегодня происходят в обществе. Он также подчеркнул, что ситуация с Конституционным судом в целом очень сложная.

"Мы на это обращаем внимание, что некоторые решения КС, на наш взгляд, могут выходить, прежде всего, за их полномочия. Потому что не могут судьи сами себе делать определенные преференции"

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #снбо #решения #кс
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