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16:58 30.10.2020

Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

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Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заверяет, что у него не было умысла скрывать информацию о наличии участка в Крыму, а сделки, которые совершались в 2018 году, касались размежевания участков.

На брифинге в пятницу в Киеве он рассказал, что участок в Крыму площадью 126 кв метров был приватизирован ещё до времен аннексии Крыма, в связи с непонятной ситуацией с кадастрами "произошло смешивание границ" и возникли юридические проблемы с размежеванием участков.

"Юридическая сделка была в 2018 году. Я не въездной на территорию Крыма... В отношении меня открыто уголовное дело в РФ. На земельный участок и дом наложены экономические санкции", - сказал глава суда.

То есть, как пояснил Тупицкий, он выдал доверенность, и проблемные вопросы размежевания урегулировали юристы " путем составления договора купли-продажи", что и внесено в реестр.

"Вносить (в декларацию) то, что ты не признаешь... Не было купли-продажи, были обстоятельства, которые было необходимо решать... Моя единственная вина, что я не обратился к органам НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ИФ), чтобы они мне разъяснили, как мне это сделать. Но как юрист считаю, что вряд ли они могут пояснить в таких обстоятельствах", - добавил он.

Он также сказал, что потом выдал украинскую доверенность на продажу, в том числе, участка в Крыму.

"Говорить о преднамеренном умысле с моей стороны скрыть это - сомнительно", - добавил он.

По словам Тупицкого, Украина не признают юридические сделки, которые совершаются в Крыму.

"Эта сделка не действующая (для Украины), но это не криминал", - подытожил он.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены главы Конституционного суда Украины (КС), заявил и.о. директора ГБР Алексея Сухачова.

Таким образом, глава КС, вероятно, совершил деяние во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #крым #напк #тупицкий #кс
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