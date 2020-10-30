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12:45 30.10.2020

"Зеленые" и желтые" зоны карантина в Украине со 2 ноября останутся только в Херсонской области – решение госкомиссии

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"Зеленые" и желтые" зоны карантина в Украине со 2 ноября останутся только в Херсонской области – решение госкомиссии

Херсонская область со 2 ноября станет единственной областью в Украине, в которой останутся "зеленые" и желтые" карантинные районы, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании 29 октября.

Если сегодня в Украине "зеленые" зоны также есть в Киевской и Кировоградской областях, а "желтые" – еще и в Ивано-Франковской, то со 2 ноября все они станут "оранжевыми".

Согласно решению Госкомиссии, со 2 ноября в "желтой" зоне будет 14 административных единиц (районов и городов), в "зеленой" – две. Сейчас в "желтой" зоне – 53 единицы, в "зеленой" – 27, тога как еще неделей ранее таких "зеленых" единиц было 54.

Теги: #коронавирус
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