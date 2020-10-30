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10:19 30.10.2020

У здания КСУ проходит акция против отмены части норм антикоррупционного законодательства

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У здания Конституционного суда Украины (КС) в Киеве в пятницу проходит акция протеста "Отправим судей-предателей КС в Ростов" против решения суда об отменен части норм антикоррупционного законодательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", под зданием суда на пересечении улиц Жилянской и Антоновича в Киеве собралось несколько сотен людей. Участники акции заняли весь тротуар и проезжую часть улицы Жилянской, движение перекрыто. Организаторами протеста выступили Центр противодействия коррупции, фундация DEJURE, Автомайдан, Движение сопротивления капитуляции и Transparency International Ukraine.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "КС - с международным днем унитаза", "Коррупционный суд Украины", "F*uck corruption" и другие. Также участники акции принесли с собой чемоданы, на которых наклеили стилизованные печати о пересечении границы с надписью "Эмиграция" и "Ростов". На заборе КСУ был смонтирован баннер в виде авиабилета с лицом экс-президента Виктора Януковича и пунктом назначения Ростов-на-Дону.

По словам организаторов, решение Конституционного суда ставит под угрозу безвизовый режим Украины с Европейским союзом, финансовую помощь, а также европейское развитие Украины.

Входы во двор и здание Конституционного суда в настоящее время находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и полиции. Под входом на территорию КС продолжается словесная перепалка между протестующими и правоохранителями.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Теги: #ксу #протест
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