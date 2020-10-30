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09:50 30.10.2020

Прицельные обстрелы на Донбассе свидетельствуют о том, что российские наемники направлено идут на срыв договоренностей – командующий Объединенных сил

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Прицельные обстрелы на Донбассе свидетельствуют о том, что российские наемники направлено идут на срыв договоренностей – командующий Объединенных сил

С начала текущих суток, 30 октября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе совершили прицельные обстрелы украинских позиций, что привело к гибели двух военнослужащих.

"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - подчеркнул Кравченко.

Командующий отметил, что подразделения ОС дали адекватный ответ на огневые провокации противника, вынудив российских наемников вернуться к режиму тишины.

Теги: #оос #ордло
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