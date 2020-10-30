Facebook увеличила прибыль и выручку в III квартале, показатели превзошли прогнозы

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила выручку в третьем квартале 2020 года благодаря росту доходов от рекламы, несмотря на продолжавшийся целый месяц бойкот компании ведущими мировыми производителями потребительских товаров.

Такие компании, как, например, Unilever и Coca-Cola, в июле отказались от рекламы в Facebook, заявив о недостаточном прогрессе соцсети в борьбе с высказываниями, разжигающими ненависть.

Тем не менее, доход Facebook от рекламы в июле-сентябре вырос на 22%, до $21,22 млрд, и в компании ожидают, что в четвертом квартале темпы его повышения ускорятся, учитывая высокий спрос на рекламу в период рождественских праздников.

"Третий квартал был сильным для нас, поскольку люди и компании пользуются нашими сервисами, чтобы оставаться на связи и создавать экономические возможности в эти сложные времена", - заявил основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, ее чистая прибыль в третьем квартале подскочила на 29%, до $7,85 млрд. Показатель включает в себя разовый доход в размере $913 млн, полученный в результате налогового вычета.

Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,71 с $2,12 годом ранее, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,9.

Квартальная выручка Facebook увеличилась на 22%, до $21,47 млрд. Средний прогноз аналитиков для этого показателя составлял $19,8 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец сентября достигло 2,74 млрд человек, увеличившись за год на 12%. Число пользователей, активных ежедневно, также повысилось на 12% - до 1,82 млрд.

По оценкам компании, около 2,54 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,21 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 15% и 14%.

Штат Facebook на конец сентября составил 56,65 тыс. человек, увеличившись за год на 32%.

Акции Facebook подешевели на 2,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2020 года их стоимость выросла на 37%.