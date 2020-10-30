Премьеры Израиля и Канады после теракта во Франции призвали все страны объединиться в борьбе с терроризмом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с терактом во французской Ницце призвал международное сообщество объединиться в борьбе с терроризмом, похожее заявление сделал и канадский лидер Джастин Трюдо.

"Израиль находится в шоке и осуждает зверское нападение в соборе Нотр-Дам в Ницце. Все цивилизованные народы должны быть полностью солидарны с Францией в борьбе с бедствием терроризма. Здесь не может быть никакого оправдания или неопределенности", - написал Нетаньяху в своем твиттере.

В свою очередь премьер-министр Канады Трюдо написал: "Ужасные новости из Ниццы, где террористический акт в церкви унес несколько жизней. Наши мысли с близкими погибших. Мы солидарны с французским народом в борьбе против насилия и осуждаем эти неоправданные акты, которым нет места в нашем обществе".

К нему присоединился и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Наши сердца обращены к нашим друзьям из Ниццы. Наши мысли с семьями и близкими погибших. Вместе мы должны бороться с террором и нетерпимостью", - написал глава МИД Канады в своем твиттере.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар".