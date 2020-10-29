От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

От коронавирусного заболевания COVID-19 умер мэр Новгород-Северского (Черниговская обл.) Олег Бондаренко, которому было 47 лет. сообщил народный депутат (фракция "Слуга народа") Максим Зуев.

"Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким. Царство небесное", - написал нардеп в Facebook.

Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.

Он занимал кресло мэра Новгород-Северского с 2015 года. На местных выборах 25 октября он проходил кандидатом от партии "Родной дом".

Это также подтверждает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, отметив, что Бондаренко лидировал на выборах в местные органы власти.

"Трагические выборы. Умер мэр Новгород-Северского от осложнений COVID-19, на Черниговщине. По предварительным данным он был лидером гонки", - написала Айвазовская.