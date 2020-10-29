События

20:44 29.10.2020

В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

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В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

В Греции в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19 с пятницы вводят локдаун в городе Салоники и еще в двух регионах на севере страны, сообщило греческое правительство.

По его данным, Салоники, а также центральные города области Ларисса и в северной области Родопи помещены в категорию наивысшего риска. На этих территориях запрещены публичные или частные собрания, а также передвижение между районами.

В среду в Греции зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом - выявлено 1547 инфицированных, кроме того, зарегистрировано 10 летальных исходов людей с COVID-19.

В четверг суточный показатель случаев заражения стал меньше - 1211, при этом за последние 24 часа скончались 12 человек с коронавирусом.

Все в стране диагностировали 35,5 тыс. случаев COVID-19, 615 инфицированных скончались.

Издание The Guardian напоминает, что в Греции за время пандемии COVID-19 выявили относительно низкое количество случаев заражения по сравнению с другими странами Европы, однако коронавирус стал стремительнее распространяться по стране в начале октября этого года. Между тем, потенциал тестирования также увеличился.

Теги: #коронавирус #локдаун #греция #регионы
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