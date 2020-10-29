Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Республика Беларусь ввела ограничения на своей границе с Украиной. Такие сообщения поступили в органы Государственной пограничной службы от белорусских пограничников", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Демченко отметил, что с 18.00 четверга по минскому времени вводятся определенные ограничения, фактически, запрет на въезд на территорию Беларуси

"Это связано с недопущением распространения коронавируса. Под исключения, кто может пересечь границу, попадают только люди, которые едут по дипломатическим или служебным паспортам, водители грузовых транспортных средств, которые осуществляют международные перевозки и также члены поездных бригад. В то же время ничего не отмечается по ограничениям на выезд из Беларуси", - пояснил он.

По словам спикера Госпогранслужбы, срок, до которого будет действовать это ограничение, не указывается.

"О снятии этих ограничений будет сообщение дополнительно", - указал Демченко.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что временно ограничивается въезд на территорию республики через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета в четверг.

Там уточнили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.