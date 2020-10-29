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11:31 29.10.2020

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

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Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от судей Конституционного суда Украины вразумительных пояснений о причинах принятия Конституционным судом Украины последних спорных резонансных решений, отмечает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ещё вчера Владимир Александрович (Зеленский – ИФ) буквально потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии столь спорных решений. Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешён быстро и эффективно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Подоляк отметил, что последние решения Конституционного суда, мягко говоря, удивляют. "Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее нужно говорить о том, что Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предполагает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве", - подчеркнул он.

По его словам, никто не ожидал, что Конституционный суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока".

При этом Подоляк указал, что у президента Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

"Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", - пояснил он.

Теги: #конституционный_суд #офис_президента
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