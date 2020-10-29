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08:17 29.10.2020

Трамп считает, что против чиновника министерства внутренней безопасности, написавшего о нем книгу, нужно возбудить уголовное дело

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Трамп считает, что против чиновника министерства внутренней безопасности, написавшего о нем книгу, нужно возбудить уголовное дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший чиновник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор, написавший о нем книгу, должен предстать перед судом.

"Он (Тейлор - ИФ) работал с изданием фейковых новостей New York Times, он является сотрудником Google, он работает на Google. Все это было просто еще одной гигантской мистификацией из вашингтонского болота и коррумпированной группы особых интересов. Вот что я скажу. Этот парень, по-моему, должен быть привлечен к уголовной ответственности", - заявил Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Аризона.

Президент США также сообщил, что ранее никогда не слышал о Тейлоре.

"Аноним был никем, недовольным сотрудником, которого давным-давно быстро уволили с работы, как мне сказали, за некомпетентность", - отметил Трамп.

Тейлор, бывший сотрудник министерства внутренней безопасности (DHS), сообщил в среду, что он был анонимным автором статьи, вышедшей в сентябре 2018 года в New York Times, и последующей книги, критикующей характер президента Трампа.

"Я был свидетелем неспособности Трампа выполнять свою работу в течение двух с половиной лет. Все это видели, хотя большинство из них не решались высказаться, опасаясь репрессий", - написал Тейлор в среду в статье в Medium Post, раскрывающей его личность.

"Поэтому, когда я покинул администрацию, я написал предупреждение, исследование характера нынешнего главнокомандующего и предостережение избирателям, что это было не так плохо, как это выглядело внутри администрации Трампа - это было хуже", - написал он.

Тейлор покинул министерство в 2019 году.

Теги: #сша #трамп #чиновник #критика
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