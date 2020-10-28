КС признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

"Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", - говорится в частности, в мотивировочной части решении КС, обнародованного вечером в среду.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий", - отмечает КС.

Конституционный суд в своем решении указал, что декларирование заведомо недостоверных сведений и деклараций, а также умышленная неподача субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

"В случае несоблюдения законодателем критериев криминализации может возникнуть ситуация, когда преступлением может быть признано деяние, которому не свойственны достаточные для криминализации характер и степень общественного вреда… вследствие этого создаются законодательные основания для безосновательного привлечения к уголовной ответственности за деяния, за которые наступает менее суровая юридическая ответственность, и это нарушает конституционный принцип верховенства права", - говорится в решении КС.

Также КС в своем решении отметил, что "противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства в соответствии с Конституцией Украины", несмотря на то, что коррупция является одной из основных угроз национальной безопасности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, КС пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов, как следствие, к ответственности за умышленную неподачу декларации, могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования, а поэтому осознанно не выполнили такой обязанности.

Также в своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом статья 366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", из данного дела был выделен в отдельное производство ряд материалов, которые будут рассмотрены отдельно, по ним также будут приняты решения.