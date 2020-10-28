События

18:03 28.10.2020

КС признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации

2 мин читать
КС признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

"Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", - говорится в частности, в мотивировочной части решении КС, обнародованного вечером в среду.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий", - отмечает КС.

Конституционный суд в своем решении указал, что декларирование заведомо недостоверных сведений и деклараций, а также умышленная неподача субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

"В случае несоблюдения законодателем критериев криминализации может возникнуть ситуация, когда преступлением может быть признано деяние, которому не свойственны достаточные для криминализации характер и степень общественного вреда… вследствие этого создаются законодательные основания для безосновательного привлечения к уголовной ответственности за деяния, за которые наступает менее суровая юридическая ответственность, и это нарушает конституционный принцип верховенства права", - говорится в решении КС.

Также КС в своем решении отметил, что "противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства в соответствии с Конституцией Украины", несмотря на то, что коррупция является одной из основных угроз национальной безопасности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, КС пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов, как следствие, к ответственности за умышленную неподачу декларации, могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования, а поэтому осознанно не выполнили такой обязанности.

Также в своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом статья 366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", из данного дела был выделен в отдельное производство ряд материалов, которые будут рассмотрены отдельно, по ним также будут приняты решения.

Теги: #конституционный_суд #коррупция #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 28.10.2020
Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

10:54 28.10.2020
СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

18:51 27.10.2020
КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

18:48 27.10.2020
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

06:06 27.10.2020
Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

16:43 26.10.2020
Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим наилучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим наилучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

12:38 25.10.2020
Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

12:44 24.10.2020
В Закарпатской области СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ

В Закарпатской области СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ

19:09 23.10.2020
Закон "О разведке" разграничил полномочия разведывательных органов и впервые определил статус лиц, которые с ними сотрудничают - СВР

Закон "О разведке" разграничил полномочия разведывательных органов и впервые определил статус лиц, которые с ними сотрудничают - СВР

23:05 21.10.2020
Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин перераспределил 1,4 млрд грн на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий

НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

Правительство выделило из Фонда COVID-19 1,3 млрд грн на помощь по безработице

В ЕС прогнозируют, что вакцинация от COVID-19 может начаться уже в апреле 2021года, а вторую волну можно остановить, соблюдая уже известные меры

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

"Харьквогаз" подтверждает гибель двух сотрудников от взрыва на ГРС и травмы еще восьми, без газа 7 населенных пунктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА