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15:56 28.10.2020

Массовое тестирование на COVID-19 не эффективно – мнение

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Массовое тестирование на COVID-19 не эффективно – мнение

Массовое тестирование на COVID-19 неэффективно, считает начмед ковидного стационара медицинской сети "Добробут" Руслан Буяновский.

"Массовое тестирование, на мой взгляд, неэффективно. Тестирование всех подряд – это миллиарды гривень, которых в Украине нет. Это бессмысленная трата ресурса - особенно в ситуации, когда система здравоохранения в целом не готова", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Буяновский также сомневается в эффективности разворачивания ковидных стационаров во Дворце спорта, выставочных центрах и других не приспособленных для этого помещениях.

"Вопрос в том, кто будет работать в таких стационарах. По информации СМИ, только в столице за последнее время уволились 7 тыс. медиков. Я бы сначала решал кадровый вопрос, а только потом разворачивал стационары во “дворцах спорта”. Хотя, если человеку нужен будет кислород, он ляжет куда угодно. Но тогда нужно действовать, как в Испании: к каждой койке подвести кислород», - сказал он.

Буяновский подчеркнул, что в случае неготовности системы здравоохранения смертность от COVID-19 может превысить существующий уровень 2-3%.

"Смертность от COVID-19 - 2-3%, то есть из 100 человек умираютдва-три. Но если мы не подготовим систему здравоохранения к началу второй волны, то у нас будут лежать трупы под дверями больниц", - сказал он.


Полный текст интервью обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #коронавирус #буяновский
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