Двое пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области в критическом состоянии

В Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи доставлены восемь человек, пострадавших в результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Дергачевском районе области.

"В "неотложку" доставлены восемь человек. Из них пять человек в ожоговом отделении: двое - в реанимации в критическом состоянии, трое - в отделении", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.

Кроме того, еще один пострадавший - в отделении политравмы, один - в операционной, после чего он будет направлен в отделение травматологии. Еще у одного - гипертонический криз, его осматривают врачи.

Как сообщалось, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газораспределительной станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.