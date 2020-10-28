События

15:00 28.10.2020

Двое пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области в критическом состоянии

1 мин читать
Двое пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области в критическом состоянии

В Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи доставлены восемь человек, пострадавших в результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Дергачевском районе области.

"В "неотложку" доставлены восемь человек. Из них пять человек в ожоговом отделении: двое - в реанимации в критическом состоянии, трое - в отделении", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.

Кроме того, еще один пострадавший - в отделении политравмы, один - в операционной, после чего он будет направлен в отделение травматологии. Еще у одного - гипертонический криз, его осматривают врачи.

Как сообщалось, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории  газораспределительной станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пожар #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 28.10.2020
Полиция начала расследование взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области по статье "нарушение правил безопасности"

Полиция начала расследование взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области по статье "нарушение правил безопасности"

12:40 27.10.2020
Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

17:46 22.10.2020
Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

12:49 22.10.2020
В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

12:30 22.10.2020
В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

11:40 22.10.2020
СБУ предотвратила незаконный референдум, который собирался провести поссовет на Харьковщине

СБУ предотвратила незаконный референдум, который собирался провести поссовет на Харьковщине

11:21 21.10.2020
В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

17:37 13.10.2020
Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

12:36 13.10.2020
Псевдополицейский, выманивший у жительницы Харьковщины $9 тысяч, приговорен к 5 годам тюрьмы

Псевдополицейский, выманивший у жительницы Харьковщины $9 тысяч, приговорен к 5 годам тюрьмы

07:59 12.10.2020
В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

"Харьквогаз" подтверждает гибель двух сотрудников от взрыва на ГРС и травмы еще восьми, без газа 7 населенных пунктов

Массовое тестирование на COVID-19 не эффективно – мнение

Саммит ЕС не планирует принимать ограничительные меры против коронавируса - кабмин ФРГ

Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра

Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться – ВОЗ

Печерский райсуд назначил на 4 декабря подготовительное заседание по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА