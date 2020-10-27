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21:46 27.10.2020

Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в воскресенье в Минске

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Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в воскресенье в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, заявил, что приказал разогнать протестующих на улице Орловской, чтобы обезопасить людей.

"Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

По его словам, целью протестующих был захват центра. Когда это не удалось, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы",- сказал президент.

После этого Лукашенко отметил, что отдал приказ разогнать толпу.

"Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это не нормально, это не терпимо", - заявил он.

Как сообщалось, в Минске в воскресенье проходила несанкционированная акция. Часть протестующих, по сообщению МВД, проследовала в сторону Центрального РУВД г. Минска, участники бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. Сотрудниками правоохранительных органов были применены спецсредства, проводились задержания.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Теги: #лукашенко #протесты #беларусь
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