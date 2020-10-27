Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разочарован нарушением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но верит в то, что ситуация между сторонами наладится.

"Да, это разочаровывает. Но это то, что происходит, это страны, у которых существуют разногласия уже много-много лет", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд).

"У них (у Еревана и Баку - ИФ) все наладится", - добавил при этом американский президент.

Накануне Трамп заявлял, что Армения и Азербайджан, напротив, поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

26 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых в США 25 октября. По данным минобороны Армении, "с 08:45 ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь по позициям Армии Карабаха на северо-восточном направлении". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило об артобстреле ВС Армении территории Тертерского района.

25 октября госдепартамент США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорилось в коммюнике госдепартамента США.

В документе отмечалось, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

В воскресенье Трамп предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

"Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян - они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (...) Я считаю, что это просто", - сказал Трамп на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.