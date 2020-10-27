Сюмар заявляет о фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ под Киевом, против нее применили силу, полиция начала следствие

В Борщаговской объединенной территориальной громаде в Киевской области, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов, сообщила народный депутат фракции "Евросолидарность" Виктория Сюмар.

Во время включения на телеканале "Прямой" она рассказала, что когда она пыталась попасть на заседание участкового избиркома, на нее совершили нападение заместитель главы с.Петропавловская Борщаговка Алексея Кадебского и завхоз, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ, и кабинет Кадебского, который также является кандидатом на пост главы ОТГ, находятся в одном здании. Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы, а остальные 14 участков, где одерживает победу кандидат от партии "Европейская солидарность" Олесь Кудрик, не принимаются и бесконечно отправляются на уточнение.

"Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее на столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию", - рассказала Сюмар.

По ее словам, следственные уже действия продемонстрировали, что в кабинете велась "черная бухгалтерия". "То есть здесь сейчас обнаружено и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в кульке, и сфальсифицированные удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли… То есть человек в тот момент, когда я просто зашла в приемную, заполняла протоколы, фактически фальсифицировала выборы. И очевидно это вызвало такую агрессию в отношении меня", - сказала Сюмар.

Она поблагодарила сотрудников полиции за оперативную реакцию и рассказала, что следственные действия выявили все фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ.

"Я написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата. Это уголовная статья. Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий - целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это уголовное преступление. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляются соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет выниматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кадебскому сейчас наверняка неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет в должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности", - отметила Сюмар.