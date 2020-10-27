Среди персонала Чернобыльской АЭС выявлено 40 случаев заболевания COVID-19

Среди персонала Чернобыльской АЭС зафиксировано 40 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба ГСП "ЧАЭС".

"По состоянию на 23.10.2020 (10:00) среди персонала ГСП ЧАЭС зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них:·21 - выписаны с выздоровлением; 18 - находятся на амбулаторном лечении; 1 - находится на стационарном лечении в Славутичской городской больнице", - говорится в сообщении.

Кроме того, 25 работников - контактные с лицами, у которых выявлен положительный результат теста методом ПЦР на COVID-19. Они находятся на самоизоляции.

Все работники находятся под наблюдением семейных врачей.

В Киевской области по состоянию на утро вторника зафиксировано 311 новых случаев заболевания COVID-19, 8 человек скончались, 44 – выздоровели.