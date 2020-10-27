В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных территориальных комиссий, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В течение 26 октября поступили анонимные сообщения о минировании 2 избирательных территориальных комиссий в Одесской (1) и Киевской (1) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в порядке взаимодействия привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. После проведенных проверок факты минирования не подтвердились.

"В связи с подсчетом голосов на избирательных территориальных комиссиях продолжается дежурство более 500 человек ГСЧС", - добавили в ведомстве.