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07:24 27.10.2020

Расходы на вакцинацию против COVID-19 могут быть покрыты в рамках программ Medicare или Medicaid

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Расходы на вакцинацию против COVID-19 могут быть покрыты в рамках программ Medicare или Medicaid

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе объявит о плане покрытия фактических расходов на вакцины против COVID-19 для миллионов американцев в рамках программ Medicare или Medicaid, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Фактические расходы на вакцины от коронавируса, получившие экстренное разрешение на применение, смогут покрываться в рамках программ Medicare и Medicaid, отметили собеседники издания. Нынешняя политика не позволяет этого.

Сообщается, что администрация работает над этой инициативой уже несколько недель и рассчитывает объявить об изменении политики во вторник или среду.

Один из чиновников сказал Politico, что администрация "работает над тем, чтобы ни одному американцу не пришлось платить за вакцину".

Medicaid -американская государственная программа медицинской помощи, которая покрывает медицинские расходы для некоторых людей с ограниченными доходами. Medicare - программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше, а также инвалидов.

Теги: #сша #вакцина #коронавирус
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