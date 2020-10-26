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20:59 26.10.2020

Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

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Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что срок в один год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, следует понимать, как срок, отведенный на то, чтобы попытаться реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях.

"Я немного по-другому трактую слова президента. Он (Зеленский – ИФ) сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже (на встрече лидеров государств "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года – ИФ). Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в понедельник.

Резников указал, что война на Донбассе не будет завершена в 2020 году, потому что, по меньшей мере, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Как сообщалось, в марте 2020 года в интервью британскому The Guardian президент Украины Зеленский выразил надежду, что может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, но не исключает, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

"Время идет. Мы можем потратить один год на всё соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить", - сказал он в интервью.

При этом Зеленский указал, что есть "два или три плана" о том, что делать после такого возможного выхода из переговоров, но не стал их раскрывать.

В конце августа 2020 года в интервью телеканалу Euronews Зеленский отметил, что надеется на возможность завершить войну на Донбассе уже в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

"Если он (переговорный формат - ИФ) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - указал президент Украины.

Теги: #война #донбасс #завершение
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