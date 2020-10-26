Трамп утверждает, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

Армения и Азербайджан поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Прекращение огня соблюдается", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста пула Белого дома.

При этом ранее в понедельник минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренности о прекращении огня, достигнутые в США накануне.

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о прекращении огня, сегодня с 08:45 ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь по позициям Армии Карабаха на северо-восточном направлении", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило вооруженные силы Армении в нарушении режима гуманитарного прекращения огня, по их данным, ведется артобстрел территории Тертерского района.

Накануне госдеп США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике госдепа США.

В документе отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

Трамп в воскресенье предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

"Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян - они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (...) Я считаю, что это просто", - сказал Трамп на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.

При этом он напомнил о недавнем посредничестве Вашингтона в урегулировании отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, а также между Сербией и Косово, в случае которых также имели место крайне напряженные ситуации.