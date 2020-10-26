Российские наемники в понедельник один раз стреляли близ Марьинки – сводка ООС

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности бригад Вооруженных сил Украины на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, недалеко Марьинки противник выпустил несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате враждебного провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.