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14:55 26.10.2020

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с агитацией венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье

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МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с агитацией венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

"Венгерскому дипломату доведена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - указывается в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что подобные действия венгерских чиновников противоречат ст. 50 закона Украины "О местных выборах" и ст. 57 Избирательного кодекса Украины, которые запрещают иностранцам принимать участие в предвыборной агитации.

В министерстве отметили, что всем гражданам Украины, в соответствии с Конституцией и законами, созданы равные возможности для реализации избирательных прав в соответствии с международными стандартами.

"Министерство в который раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характеру украино-венгерских отношений. Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, утром 25 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяк. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В МИД Украины это оценили как прямую агитацию и заявили, что "таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".

Теги: #венгрия #нота #мид
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