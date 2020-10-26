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11:53 26.10.2020

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

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В Гражданской сети "Опора" заявляют, что нарушения, зафиксированные в ходе местных выборов в воскресенье, не могут повлиять на результат голосования.

"Мы можем констатировать, что по итогам оценок наших наблюдателей… на 89,7% избирательных участков наблюдатели не выявили в течении всех … этапов дня голосования нарушений, которые могли повлиять на результат голосования", - сообщил аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Неберикут на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Теги: #оценка #нарушения #выборы
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