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11:15 26.10.2020

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

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"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

В неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора" заявляют, что местные выборы в Украине 25 октября состоялись и прошли в основном в соответствии с законодательством.

"В целом гражданская сеть "Опора" определяет, что эти выборы были очень конкурентными, и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством Украины", - сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Теги: #оценка #общественники #выборы
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