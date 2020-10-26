В Киеве за сутки подтверждены 308 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 308 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 13 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"15 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 699 киевлян. На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на телеграмм-канале в понедельник.

Среди заболевших 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 года, 4 девочки от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.

В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 киевлян.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44, и в Днепровском районе – 43 случая.

Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациентов - в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.