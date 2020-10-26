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10:42 26.10.2020

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов - глава избирательного штаба партии "Удар" по результатам информации с 99% участков

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Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов - глава избирательного штаба партии "Удар" по результатам информации с 99% участков

Действующий киевский городской голова Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей, сообщила председатель избирательного штаба партии "Удар Виталия Кличко" Оксана Продан, сославшись на информацию, полученную с 99% избирательных участков.

"Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию, о том, кто и сколько получил, кандидаты в меры и политические силы, на выборах в Киеве… По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы", - сказала Продан на онлайн-брифинге в понедельник.

По данным "Удара", представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов набрал 9,5% голосов избирателей, представитель "Голоса" Сергей Притула – 7,9%, представитель "Батькивщины" Сергей Кучеренко – 6,4%.

Вместе с тем, председатель избирательного штаба партии отметила, что подсчет голосов в настоящее время еще продолжается..

"И экзит-полы, и параллельный подсчет голосов показывают, что партия "Удар" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.", - сказала Продан.

Теги: #киев #выборы #местные
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