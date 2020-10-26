Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция
День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ
После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман
Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция
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