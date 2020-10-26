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09:09 26.10.2020

Разработка украинской вакцины от коронавируса может быть завершена уже через год – Степанов

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Разработка украинской вакцины от коронавируса может быть завершена уже через год – Степанов

Три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от Covid-19 займут около года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам надо пройти ещё очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через … где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19", - рассказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник.

Как сообщалось, ранее разработчики представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. отмечалось, что данный кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины. Если у кого-то вакцина от Covid-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.

Теги: #коронавирус #вакцина
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