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07:06 26.10.2020

Число заражений COVID-19 в мире превышает 42 млн - университет Джонса Хопкинса

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С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 42 млн 990 тыс. 032 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро понедельника (8:00 мск) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 153 тыс. 625 человек, излечились 28 млн 960 тыс. 204.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 635 тыс. 966 заражений коронавирусом и 225 тыс. 229 летальных исхода. Более 3,4 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 909 тыс. 959 заболевших COVID-19 при 119 тыс. 014 смертельных случаях и более 7,1 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 380 тыс. 635 случаев заражения, умерли 156 тыс. 903, вылечены более 4,5 млн человек.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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