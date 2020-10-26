События

04:29 26.10.2020

В Луцке на одном из избирательных участков наблюдатель выпрыгнул в окно - СМИ

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В Луцке на избирательном участке №071044 выпрыгнул в окно после начала подсчета голосов, сообщает информационное агентство "Волынские новости".

Как сообщили агентству очевидцы, инцидент произошел на участке, который находится на первом этаже факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.

По данным СМИ, наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после того, как начался подсчет голосов.

"По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. К счастью, участок находится на первом этаже здания", - говорится в сообщении.

Теги: #наблюдатель #волынская #выборы
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