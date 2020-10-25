В Сумской области на выборах проголосовали 35,4% избирателей - ОГА

По состоянию на 20:00 в Сумской области на местных выборах проголосовали 35,4% от общего числа избирателей, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"Все избирательные участки в Сумской области закрылись вовремя. По состоянию на 20:00 в Сумской области проголосовали 35,4% от общего числа избирателей. Голосование проходило на 989 избирательных участках Сумской области. Сейчас процесс голосования завершен, начался подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями полиции Сумской области зарегистрировано 119 заявлений и сообщений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства.

По информации ГУ Нацполиции области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 2 правонарушениях, согласно ст.157 и ст.158-1 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, составлен один административный материал за нарушение ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.