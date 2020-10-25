Треть избирателей не принимали участие в опросе президента – "Рейтинг"

Треть украинцев, которые пришли проголосовать на местных выборах в воскресенье, не приняли участие в опросе, инициируемом президентом Украины Владимиром Зеленским, из тех, кто принял участие в опросе, больше всего электората "Слуги народа" и меньше всего – "Европейской солидарности", свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что на 69% избирательных участках, которые группа "Рейтинг" выбрала репрезентативно, опрос президента проводился, на 31% - нет.

"На вопрос о том, принимали ли участие в опросе, 67% респондентов ответили утвердительно, а 33% избирателей не принимали участие в опросе Зеленского", - рассказал Антипович.

Что касается "портрета участников опроса президента", то, как отметил он, на 63% это избиратель "Слуги народа". Электорат "Европейской солидарности" в своем большинстве – 73% респондентов – не принимал участие в опросе.

В региональном разрезе меньше всего принимал участие в опросе президента Киев – только 20% опрошенных сказали, что они приняли участие. В остальных регионах страны в основном большая часть тех, кто принял участие в опросе.

По сути вопросов среди тех, кто принял участие в выборах и в опросе, 81% поддерживает идею пожизненного заключения за коррупцию. Создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают приблизительно поровну и те, кто приняли участие в опросе президента, и кто не принял.

Сокращение количества народных депутатов поддержали 95% среди тех, кто принял участие в опросе президента и 80% среди тех, кто не принимал участия в опросе.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживает 70% тех, кто принял участие в опросе Зеленского и 52% тех, кто не принимал участия.

Что касается права Украины на определение гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, то 78% тех, кто приняли участие в опросе, высказались в поддержку, а среди тех, кто не принимал участие в опросе - 56%-.

Опрошено было почти 9 тысяч респондентов, ошибка выборки составляет 1,4%.