Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят 4 партии - "Слуга народа", "Блок Вилкула", "ОПЗЖ" и "Сила людей"

В городской совет Кривого Рога (Днепропетровская обл.) проходят четыре партии: "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "ОПЗЖ" и "Сила людей", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Так, "Слуга народа" получает 32,9%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%, "ОПЗЖ" - 12,27%, "Сила людей", - 6,96%.

ВО"Батькивщина", как и другие участвующие в выборах политсилы, не преодолевают 5%-ный проходной барьер.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).