Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Кривого Рога: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%

На выборах городского головы Кривого Рога (Днепропетровская обл.) лидирует действующий мэр города Юрий Вилкул, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Вилкула проголосовали 42,8% жителей города. На втором месте – представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, за него проголосовали 31,01%, на третьем – представитель "ОПЗЖ" Константин павлов, за него проголосовали 7,91%.

На четвертом месте – представитель партии "Сила людей" Юрий Милобог (6,05%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).