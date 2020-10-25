Глава Нацполиции: Сейчас нет фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся

День голосования на местных выборах в Украине в целом проходит спокойно, без каких-либо серьезных инцидентов, которые могут повлиять на избирательный процесс, подчеркивают в МВД.

"Полиция на данный момент работает в штатном режиме. На данный момент нет вопиющих фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил: "В целом выборы проходят относительно спокойно".