Наблюдатели "Опоры" к полудню не зафиксировали фактов незаконного вброса бюллетеней

Наблюдатели гражданской сети "Опора" не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней по состояния на 12.00 дня голосования на местных выборах в Украине, при этом отмечают незначительны факты незаконного получения бюллетеней, их фотографирования избирателями и демонстрации.

Как рассказал на онлайн-брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев, на 92% избирательных участков наблюдатели "Опоры" не зафиксировали попыток незаконной выдачи или получения бюллетеней, но единичные инциденты такого рода были зафиксированы: попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов.

Также имели место факты демонстрации избирателем своего бюллетеней – на 4,7% избирательных участках. "На почти 1% избирательных участках зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень", - добавил он.

"Эти инциденты могли быть связаны как сбытовыми мотивами. Так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сказал Клюжев.

В сообщении "Опоры", размещенном на страничке в Фейсбук, также отмечается, что с момента открытия участков для голосования избирателей и до 12.00 наблюдатели "Опоры "не зафиксировали попыток незаконного вброса избирательных бюллетеней".