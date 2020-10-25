События

14:00 25.10.2020

Более 5 тыс. протестующих вышли на улицы Минска; силовики препятствуют шествию

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Силовики в центре Минска заблокировали сторонников оппозиции на улице Ленина и проспекте Независимости.

Как передает корреспондент "Интерфакса", колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики.

Проезжая часть перекрыта несколькими грузовиками милиции и водометами. Силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной.

Они требуют от протестующих разойтись.

В свою очередь, сторонники оппозиции также взялись за руки и начали формировать живую цепь чтобы не позволить силовикам осуществить задержания.

Кроме того, силовики пытаются воспрепятствовать движению колонны из порядка 4 тыс. человек на проспекте Независимости.

Правоохранители перекрыли проспект рядом с площадью Победы и не пропускают людей.

Между тем, еще несколько сотен человек движутся колоннами от площади Свободы в стороны стелы "Минск город-герой". Они вышли на проезжую часть проспекта победителей. Пока дорогу им никто не преграждает.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, всего в несанкционированных протестах в Минске участвуют уже более 5 тыс. человек. Число протестующих быстро растет.

Теги: #обстановка #минск #беларусь
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